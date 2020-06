Dans la série Romance , l’auteur-réalisateur Hervé Hadmar (Pigalle, la nuit ; Les Témoins) raconte comment Jérémy, incarné par Pierre Deladonchamps, est séduit par une femme qu’il aperçoit sur une photo prise à Biarritz en 1960. C’est le club Wonder land , où l’on chante et danse le rock, qui va servir de "porte" vers le passé. Un récit envoûtant mêlant romanesque et thriller.