Après "Philharmonia" , en 2019, qui suivait les démêlés des musiciens de l’orchestre philharmonique de Paris, c’est au tour du ballet de l’Opéra Garnier d’être au cœur d’une série. On y suit le quotidien des 150 danseurs de l’Opéra, "l’une des institutions les plus sélectives de France" .

À l’Opéra de Paris , Zoé (Ariane Labed), danseuse étoile de 35 ans à la carrière fulgurante, vit dans l’excès : trop de fêtes, d’amants, d’angoisses… Parce qu’elle n’a plus le niveau, on veut la renvoyer, mais Zoé va se battre contre l’institution, ses pairs et surtout contre elle-même pour décrocher une seconde chance. À ses côtés, Flora (Suzy Bemba, photo), 19 ans, jeune danseuse noire, vient de rejoindre le corps de ballet et n’a que quelques mois pour faire ses preuves. Quant à Sébastien (Raphaël Personnaz), 38 ans, le tout nouveau directeur de la Danse, flamboyant et ambitieux, il veut faire briller l’Opéra au firmament de la danse mondiale…

Ces trois parcours "vont chacun confronter le rêve au réel, l’ambition à l’exigence, la pureté à la corruption. L’Opéra nous plonge dans un monde fascinant et mystérieux, une usine à rêves et à souffrances, qui résonne de mille drames et intrigues…" annonce le livret de la série.

Cette série en huit épisodes a été écrite par les scénaristes Cécile Ducrocq et Benjamin Adam. Les réalisateurs sont Cécile Ducrocq, Laïla Marrakchi et Stéphane Demoustier. Les chorégraphies sont signées Marc-Emmanuel Zannoli (classique) et Julien Ramade (contemporain).

Le tournage a débuté le 2 mars et a donc été très vite arrêté en raison de l’épidémie de Covid-19. Repris en juillet, il s’est achevé le 7 décembre, après une nouvelle interruption d’un mois pour cause d’entorse de l’une des comédiennes principales. Au fil des décors, la série a voyagé à travers la Belgique (Anvers, Bruxelles, Lessines, Liège) sans oublier quelques scènes à Paris.