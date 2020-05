Josh Pieters et Archie Mannes, deux youtubeurs anglais, ont réussi un coup de maître : obtenir en exclusivité une interview de Carole Baskin, l'une des stars de la série Tiger King. Ces deux anglais sont connus pour avoir déjà réussi à piéger de plusieurs façon les internautes ou les stars. Ils ont par exemple déjà réussi à piéger des influenceurs afin de leur faire promouvoir des cailloux sur les réseaux sociaux.

Grâce au confinement, la série Tiger King est devenu un réel phénomène ces dernières semaines. Disponible sur Netflix, la série retrace l’histoire de Joe Exotic, le propriétaire d’un zoo en Oklahoma ainsi que de son ennemie jurée dont il s’agit ici : Carole Baskin. Depuis le succès de la série, cette dernière n’a pourtant accordé aucune interview à la presse. Et pour cause : au cours des épisodes, Joe Exotic accuse Carole Baskin de maltraiter les félins et d’avoir tué son mari. Des accusations trompeuses, selon elle.

Cette fois, les deux youtubeurs ont décidé de profiter du confinement mondial et des nombreuses interviews réalisées pour piéger à nouveau les stars, grâce à des appels vidéos cette fois. Les deux compères se sont donc fait passer pour les producteurs du Late Show with Jimmy Fallon, une émission américaine bien connue. Une fois rentré en contact avec Caroline Baskin, ils ont réussi à la convaincre de participer à l'émission en assurant ne pas parler de la série Netflix.

Le duo a découpé plusieurs questions posées par Jimmy Fallon à d'autres invités, grâce à plusieurs extraits récupérés au sein de différentes émissions. Prétextant un problème technique de raccordement afin de justifier l'absence de l'animateur sur l'appel vidéo, ils sont ainsi parvenus à utiliser la voix de Jimmy Fallon pour réaliser l'interviews. Sur les vidéos disponibles sur leur chaîne youtube, ils expliquent donc comment ils ont réussi à piéger Carole Baskin, ainsi que d’autre stars comme Craig David.