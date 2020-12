Au temps des cathédrales /

Le documentaire en deux parties de Günther Klein aiguise notre regard sur les cathédrales. Il mêle astucieusement les images de synthèse, de reconstitutions historiques et de prises de vue aériennes, pour donner un sens esthétique, religieux et politique aux beaux édifices gothiques et romans, de Saint-Denis à Fribourg, puis de Saint-Martin de Mayence à Spire.