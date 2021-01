La décision est plutôt surprenante. Avec le succès de Lupin partout dans le monde, on s'attendait à ce que les cinq derniers épisodes de la première saison soient mis assez rapidement en ligne par Netflix, histoire de surfer sur le succès. Mais ce ne sera pas le cas.

Le concepteur de la série, George Kay, l'a en effet annoncé sur le site espagnol SensaCine: "Pour le moment, nous avons une première partie de cinq épisodes et une deuxième partie de cinq autres qui sortira à la fin de cette année 2021. Nous avons déjà tourné ces épisodes, donc c’est très excitant. Ensuite, nous espérons continuer la série pour de nombreuses autres parties. J’aime l’idée de voir grandir le personnage du jeune Assane aux côtés de l’acteur. Ça serait génial. Espérons que nous ferons plus d’épisodes."

Dommage, car on aimerait bien savoir comment Assane (interprété par Omar Sy) va poursuivre ses aventures, toujours sur les traces du "gentleman cambrioleur", bien évidemment. Et comme d'ici là, on aura eu largement le temps de relire l'oeuvre de Maurice Leblanc, la barre sera mise bien plus haut pour cette fin de saison.