À l’occasion de la Journée internationale des femmes, France 5 propose, ce dimanche 8 mars, un documentaire particulièrement éclairant, mixant sensibilité, humour et clairvoyance : Tu seras mère, ma fille. Porté par la voix, et le ton tantôt grave, tantôt espiègle, de Cécile de France, ce film de près d’une heure et demie signé Camille Ménager et Bruno Joucla retrace des décennies de combats menés par les femmes pour échapper à la domination masculine et gagner le droit d’être libres. Libres de choisir d’enfanter ou non, de choisir leur vie.