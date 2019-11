Pour remettre du souffle, du sens et du temps long (de parole) au cœur de cette semaine où vont valser les noms et les prix littéraires, La Première propose pour la troisième année consécutive sa Nuit des écrivains. A la barre, le journaliste Pascal Claude et la journaliste et auteure Myriam Leroy. Un duo rompu à l'exercice des interviews au long cours. Rendez-vous de 21h à 1h du matin, ce mardi au 140 ou en direct sur La Première.