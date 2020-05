Si vous ne saturez pas encore de l’information sur le Covid-19 ou n’avez pas encore tout compris, le premier épisode de la mini-série documentaire Le Coronavirus en bref sur Netflix est pour vous.

Et on serait même tenté de le recommander à nos édiles, car il contient un rappel historique important au moment où l’on se précipite dans le déconfinement.

Derrière cette production se trouve le groupe américain Vox Media. Précision importante, car Vox est un média en ligne, lancé par des anciens du New York Times. Ce pure player, donc, marqué à la gauche de l’échiquier politique américain, s’attache à décrypter l’actualité en prenant un peu de hauteur sur le flux des informations.

Avec Netflix, Vox a produit déjà deux mini-séries Explained. Une troisième était en préparation dont l'un des épisodes prévus s’intitulait The Next Pandemic… Divers experts ou personnalités - dont Bill Gates, au nom de sa Fondation - avaient été interviewés l’an dernier dans ce but. Matériel de base du présent épisode qui prend des échos prémonitoires a posteriori (les complotistes auront du grain à moudre…).

Excellente vulgarisation

Excellente vulgarisation, le documentaire synthétise tout ce que l’on a pu lire ou entendre depuis janvier : qu’est-ce que c’est un virus, un coronavirus, comment passe-t-il de l’animal à l’homme, comment devient-il pandémie ? Remet en évidence le cocktail fatal entre la létalité du Covid-19 (plus faible que celle de la variole, par exemple) et le taux de propagation du SARS-Cov-2 - qui explique pourquoi des virus plus mortels se répandent moins vite (parce que les porteurs n’ont pas le temps d’infecter).

Avertissement

En toile de fond, un message, capital : si on "savait" quelque chose, c’est qu’une telle pandémie était hautement probable. Un rapport de l’OMS de septembre 2019 a tenté de prévenir les gouvernements.

La mise en perspective historique est là aussi, avec, notamment, la fameuse pandémie de grippe de 1918 - dite erronément "espagnole" - dont on rappelle à juste titre qu’elle est sans doute partie du Kansas. Qui permet de souligner les erreurs commises alors et que l’on répète avec une belle obstination. Saint-Louis aux États-Unis avait déclaré la quarantaine, Philadelphie, non. La première a contenu l’épidémie et la mortalité, avec une courbe plate. Mais elle a vite déconfiné, provoquant un rebond rapide.

À retenir en regard de l’ouverture du documentaire - une collection de propos de chefs de gouvernement minimisant la maladie et le risque de pandémie en début d’année - et sa conclusion : les mêmes, quelques semaines plus tard, appelant leurs citoyens à finalement rester cloîtrés chez eux. Bill Gates, dans son entretien de 2019, déclarait, citant les épidémies du Sras et du Mers : "À chaque épidémie on regrette de n’avoir pas fait ou prévu plus. Mais on oublie vite." Dont acte.