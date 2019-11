Avec au total six saisons prévues, la production de The Crown avait déjà annoncé que les interprètes de la Reine Elizabeth et du Prince Philippe changeraient.

Claire Foy, récompensée d'un Golden Globe pour son rôle de la reine, laisse donc sa place à une célèbre actrice. Il s'agit d'Olivia Colman, connue des téléspectateurs, entre autres, pour son rôle d'Ellie Miller dans la très remarquée Brodachurch. Le prince Philippe serait, lui, interprêté par Tobias Menzies.

Ces changements sont intervenus par souci de vraisemblance selon la production.