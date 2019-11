Ce week-end, dans un communiqué, la RTBF a annoncé son intention de supprimer prochainement l'émission Pop M!.



Destiné à toucher les 18-25 ans, ce magazine dédié à la pop culture est diffusé sur La Deux, a été lancé l'an passé par Gilles Dej et Tom Salbeth (Tchic Tchac) et est présenté par Cathy Immelen.



"Dans le but de répondre toujours mieux aux attentes de l’ensemble de ses publics, la RTBF a entamé un travail de renouvellement d’une partie de son offre TV, plus spécifiquement pour La Deux​, est-il écrit dans le communiqué. Dans ce sens, la décision a été prise d’arrêter prochainement certains programmes, tels que "69 minutes sans chichis", "Auto Mobile" et "POP M", afin de développer de nouveaux projets qui verront le jour en 2020."​