L'été sera sportif, musical et divertissant sur la RTBF, a annoncé lundi le service public lors de la présentation de ses grilles de programmes estivales en télévision et radio. Xavier Huberland, directeur général du pôle Médias de la RTBF, a également profité de l'occasion pour revenir sur les chiffres de la saison 2020-2021. "En télévision, nous avons eu des audiences très fortes, poussées par les circonstances sanitaires", souligne Xavier Huberland. "Comme la situation se normalise, les tendances retournent progressivement vers une situation un peu plus normale, c'est-à-dire que la télévision au niveau global reprend une tendance à la baisse, comme la radio de façon un peu plus légère. Et le digital reste, lui, à un haut niveau."

"Deux millions de personnes sont venus en moyenne sur nos chaînes tous les jours durant la saison", toutes chaines confondues, souligne le directeur général. Ce chiffre est de 1.300.000 pour les chaînes radio et 504.000 pour le web.

"En termes d'évolution, il faut constater qu'après l'effet positif de la pandémie sur la vision, on a une baisse de 'reach' (portée, ndlr) sur nos chaînes télévisées de 2%, mais c'est un peu mieux que le marché qui baisse de 3,6 points", précise Xavier Huberland.

Plus concrètement, en télévision, la Une, Tipik, La Trois et Ouftivi ont enregistré ensemble, au cours de la saison écoulée, des parts de marché (pdm) de 27,5% (+0,8 point par rapport à la saison précédente). A elle seule, la Une a engrangé 21,4% de pdm (+1,1 point).

En radio, le groupe RTBF a atteint 38,9% de parts d'audience (+2,2 points par rapport à la saison 2019-2020). "Vivacité et Classic 21 se maintiennent à des niveaux élevés (respectivement 13,6% et 10,5%, ndlr) et La Première continue sa courbe de croissance (8%) depuis la refonte de sa grille sur l'info et la culture en septembre 2019", pointe Xavier Huberland. Quant à Tipik, nouvelle marque du service public, elle enregistre un bon début avec 4% de parts d'audience en radio, ce qui est mieux que Pure qui faisait 2,7% sur la même période un an avant.

En ce qui concerne la programmation estivale en tant que telle, la RTBF reste active sur tous les fronts pour l'Euro 2020 mais se prépare également à l'été sportif intense qui l'attend.

Alors que toutes les attentions du moment sont tournées vers le parcours des Diables Rouges à l'Euro 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo constitueront un autre grand moment de l'été. Du 23 juillet au 8 août, les grandes compétitions seront ainsi diffusées de jour comme de nuit, sur tous les médias de la RTBF.

Une grande place sera également accordée à l'handisport et aux Jeux Paralympiques de Tokyo, qui seront également scrutés de près fin août-début septembre. Et le service public sera également sur le pont pour partager toute l'actualité des 21 étapes de la 108e édition du Tour de France du 26 juin au 18 juillet.

L'été marquera aussi le retour "à la vraie vie" avec l'assouplissement des mesures sanitaires. La RTBF fera ainsi vibrer les Belges au son des différents festivals et événements prévus dans les prochains mois en leur proposant des contenus sur tous ses médias.

En parallèle, la RTBF fera également "plaisir à son public" en proposant une programmation riche en séries et films inédits, humour, divertissement et documentaires.