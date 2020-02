Jean-Pierre Gallet présentait, notamment, le JT de la RTBF entre 1982 et 1988.

Jean-Pierre Gallet, 76 ans, est décédé, relaye ce matin la RTBF. Né en 1943, il avait débuté sa carrière de journaliste en 1976 sur les ondes de Radio Une, devenue depuis La Première.

Présentateur du journal télévisé de la RTBF durant six ans (entre 1982 et 1988, où il officiait en alternance avec Georges Moucheron, Jean-Jacques Jespers et Françoise Van De Moortel), il ne fit un crochet que d'un an loin de Reyers, en 1992-1993, où il allait devenir conseiller presse du ministre PS Bernard Anselme.

Il reviendra vite à la RTBF, où il occupa, notamment, le poste de directeur de l'information (il avait été, auparavant, rédacteur en chef du Journal). Jean-Pierre Gallet s'était retiré de la RTBF depuis 2004.