La célèbre sitcom américaine, composée de neuf saisons et pas moins de 208 épisodes, a tiré sa révérence il y a maintenant six ans. Entre 2005 et 2014, des millions de téléspectateurs à travers le monde ont passionnément suivi les aventures de cinq amis new-yorkais : Ted Mosby, Robin Scherbatsky, Barney Stinson, Marshall Eriksen et Lily Aldrin. Le succès de cette série, souvent comparée à Friends, tient à son humour, ses scènes réalistes du quotidien bien que parfois absurdes, mais surtout à l’originalité de ses personnages.

L’interprète de Marshall Eriksen, l’avocat écologiste, grand amateur de burgers et marié à Lily, est revenu avec émotion sur ses années de tournage pour nos confrères de Premiere : "C'est vrai que How I Met, c'était quelque chose de très lourd. Ça a duré 9 années de ma vie. Mais quand je regarde en arrière, je me dis que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ».

L’acteur américain de 40 ans a également évoqué son envie d’une suite pour la série : "Je serais prêt à faire un revival sans hésiter une seconde. J’adore toute la bande ! ", s’est-il exclamé.

La suite du sitcom serait tout de même difficile à imaginer dans les prochaines années, tant les épisodes finaux sont explicites. A la question « qu’adviendraient-ils des personnages », Jason Segel répond d’ailleurs qu’il n’y pense pas trop. "Et puis on le voit concrètement dans la série ce qu'ils deviennent... Ils sont heureux non ? Lily continue sûrement à pratiquer son art, et Marshall juge de très grosses affaires ! ", sourit l’acteur.