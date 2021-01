"L’illusionniste du Brexit" : un documentaire sur la vie de Boris Johnson Médias & Séries Jacques Besnard

Je veux être roi du monde." C’est ce qu’aurait déclaré le jeune Boris à un ami de ses parents lorsque ce dernier a demandé à la fratrie Johnson ce que voulaient devenir les petits. L’anecdote est narrée par la sœur du Premier ministre britannique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Rachel Johnson, journaliste et écrivaine, n’est pas tendre au moment d’évoquer son grand frère. Elle se fait, d’ailleurs, un malin plaisir de rappeler la nationalité des infirmiers qui ont soigné le chef de l’État durant son passage aux soins intensifs à cause du Covid : un Portugais et une Néo-Zélandaise. "Qui sont ces gens qui sont restés auprès de toi quand tu étais au plus mal et qui t’ont sauvé la vie ? Des gens que tu ne laisseras plus entrer dans le pays avec les nouvelles règles d’immigration probablement", déplore-t-elle face à la caméra de Walid Berrissoul.