Aux commandes de Mot de passe, l'animatrice fait désormais partie des visages matinaux de France 2.

Près de 20 ans après son arrivée à TF1, Laurence Boccolini revient à France Télévisions, là où elle a fait ses premiers pas sur le petit écran. Ce n'est pas avec une grande tristesse que l'animatrice de 57 ans a quitté la chaîne privée sur laquelle elle a animé Maillon Faible, Money Drop ou encore Le Grand Concours des animateurs. " Cela n'a pas été une décision difficile à prendre. Ce fut même très rapide. Enfin, il y avait un grand groupe qui s'intéressait à moi... Sur TF1, je me sentais clairement mise de côté. On ne me proposait pas grand chose. Je ne comprenais pas pourquoi. Mes collègues me le faisait remarquer également. A la fin, j'en ai eu marre donc, je suis partie", explique, sans tabou, Laurence Boccolini à qui France 2 a décidé de remettre les commandes de Mot de passe, jeu présenté par Patrick Sabatien entre 2009 et 2016, afin de lui redonner une nouvelle vie. Challenge accepté. L'animatrice fait désormais des visages du matin de la chaîne de service public.



(...)