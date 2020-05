Le calendrier bousculé des séries à LA © D.R. Médias & Séries Karin Tshidimba

Pandémie oblige, les tournages sont arrêtés, freinant les nouvelles séries. Et leur présentation aux acheteurs potentiels arrivant du monde entier. Deux acheteuses belges précisent ce que cela change pour la RTBF et Be tv. Entretiens.