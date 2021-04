Si certains noms s’imposaient, comme Claude et Teheiura, d’autres étaient plus incertains. Freddy, fort de ses quatre participations précédentes allait-il être du voyage ? Un ou une Belge également ? Rappelons que Maud a remporté l’édition La guerre des chefs en juin 2020.

Malheureusement pour l’aventurière du Brabant wallon, elle ne fait pas partie du voyage. Selon nos informations, elle avait pourtant été préselectionnée. une déception pour la doyenne des gagnantes qui paye peut-être son caractère moins tranché au regard des autres participants retenus.

C’est TV Mag qui a dévoilé le casting complet de ce All Stars 2021 qui n’a jamais aussi bien porté son nom. Premier constat, la production fait toujours dans la parité : 10 femmes et 10 hommes se sont envolés de Paris la semaine dernière pour en découdre en Polynésie française, sur l’île de Taha’a, là où se déroule actuellement l’édition en cours de diffusion. À cela s’ajoutent des réservistes au cas où. On n’est jamais assez prudent, surtout par temps de Covid. Parmi tous les partants ne figurent pas moins de six vainqueurs du jeu, ce qui promet !

Les femmes en lice :

- Clémence Castel : 4 participations. Lauréate de l’édition 2005 et du Combat des héros en 2018.

- Coumba Baradji : 3 participations, dont deux épreuves d’orientation lors du Choc des héros en 2010 et de La revanche des héros en 2012.

- Jade Handi : 2 participations. Gagnante de la saison 7 en 2007 et finaliste du Retour des héros en 2009.

- Christelle Gauzet : 2 participations. Vainqueur de la saison 8 en 2008 et éliminée lors du Retour des héros en 2009.

- Karima Najjarine : 1 participation, en 2016.

- Candice Boisson : 2 participations. Membre du jury de la saison 16 en 2016 et du Combat des héros en 2018.

- Clémentine Julien : 2 participations. Finaliste de la saison 17 en 2017 et éliminée du Combat des héros en 2018.

- Alexandra Pornet : 1 participation et lauréate des 4 terres en 2020.

- Alix Noblat: 1 participation lors de la saison 21, en 2020.

- Cindy Poumeyrol : 1 participation. Finaliste de la saison 20 en 2019. La présence de la jeune femme étonne cependant. Non pas parce qu’elle ne le mérite pas mais parce qu’il est acquis que pour pouvoir participer à Koh-Lanta ou aux éditions All Stars, il ne faut pas avoir été candidat dans une autre émission de téléréalité. Or, Cindy a été vue dans "Mamans et célèbres". Certes, il s’agit d’un programme diffusé sur TFX (une chaîne du groupe TF1) mais cela interpelle tout de même.

Les hommes en lice :

- Teheiura Teahui : 4 participations et local de l’édition puisqu’il est né en Polynésie française. Finaliste de la saison 11 en 2011, membre du jury de La Revanche des héros en 2012, de La Nouvelle édition” en 2014 et de L’île des héros en 2020.

- Claude Dartois : 3 participations et chouchou des téléspectateurs. Finaliste de la saison 10 en 2010 et de La Revanche des héros en 2012, éliminé des poteaux de L’île des héros en 2020.

- Laurent Maistret : 2 participations. Vainqueur de La Nouvelle édition en 2014, éliminé lors des poteaux de la saison 11 en 2011.

- Patrick Merle : 2 participations. Finaliste de la saison 9 en 2009, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012.

- Freddy Boucher : 4 participations. Éliminé lors de la saison 9 en 2009, finaliste du Choc des héros en 2010, membre du jury final de La Revanche des héros en 2012 et de La Nouvelle édition en 2014.

- Ugo Lartiche : 1 participation et vainqueur de la saison 12 en 2012.

- Philippe Bizet : 2 participations. Éliminé à l’orientation de la saison 12 en 2012 et des poteaux en 2014 dans La Nouvelle édition.

- Namadia : 1 participation lors de la saison 12 en 2012.

- Maxime Berthon : 1 participation et membre du jury de la saison 20 en 2019)

- Sam Haliti : 1 participation très remarquée lors de L’île des héros, en 2020.

Pas de Belge à l’horizon ? Pas dans les listes candidats initialement retenus. Mais parmi les réservistes figure Sandro Gonzalez Schenan. Il ne participera qu’en cas de défection ou d’abandon d’un protagoniste du casting choisi par la production. S’il n’entre pas en jeu au début de l’aventure suite à un abandon médical avant le premier Conseil, il prendra l’avion du retour. Les autres “remplaçants” sont Loïc Riowal et Béatrice Kaboré.