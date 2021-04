Ancien rédacteur-en-chef adjoint de Complément d’Enquête sur France 2, Jean-Bernard Schmidt enseigne à SciencesPo. Ce grand reporter apprend aux jeunes à fabriquer une fake news pour rentrer dans la tête des complotistes. Co-fondateur et Directeur général de Spicee, plateforme 100 % documentaires en ligne, il produit des documentaires qui dénoncent, décryptent, démontent la façon dont la "complosphère" fonctionne. La plateforme Spicee Éduc qui vient d’être lancée, donne accès, en numérique, à un ensemble d’outils pédagogiques et ludiques pour aider enseignants et formateurs à éveiller leurs élèves aux thèmes de la désinformation, des mécanismes de manipulation et du développement de l’esprit critique.