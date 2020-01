Le Collège d'autorisation et de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a remis jeudi au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles un avis favorable quant à la reconduction du mandat de Jean-Paul Philippot en tant qu'administrateur général de la RTBF, annonce l'instance dans un communiqué.

La semaine dernière, Jean-Paul Philippot avait présenté sa vision stratégique pour le service public devant le Collège d'autorisation et de contrôle (CAC).

A aucun moment durant l'audition la polémique récente née autour du salaire de l'administrateur général n'avait été abordée. "Le CSA n'a pas dans ses missions de contrôler cet aspect contractuel", avait alors expliqué son président Karim Ibourki.

Indépendamment de son avis sur la candidature en tant que tel, le CAC a également profité de l'occasion pour attirer l'attention du gouvernement sur certains points.

L'instance se questionne ainsi sur la procédure actuelle, qui prévoit que, si l'administrateur général en poste fait l'objet d'une évaluation favorable au terme de son mandat, le gouvernement peut renouveler ce mandat sans passer par un appel à candidatures.

"Cette manière de faire, si elle présente l'avantage de permettre la continuité, pose cependant question en ce qu'elle limite la réflexion et de facto la possibilité de candidatures alternatives", peut-on lire dans l'avis. "Si le gouvernement ne souhaite pas limiter le nombre de mandats successifs à ce poste, une réflexion pourrait être menée sur les conditions du renouvellement, qui pourrait passer par une remise en concurrence qui donnerait l'occasion d'une réflexion plus approfondie sur les objectifs à atteindre pour les six années suivantes."

Par ailleurs, le CAC met en garde face à la "délinéatisation" des contenus. "Les conditions de celle-ci doivent s'apprécier en regard de données objectives et il convient d'agir avec prudence sur ce point", estime-t-il, précisant que des données objectives sur les modes de consommation des médias seront bientôt disponibles via une étude indépendante actuellement réalisée par le CSA.

Dans son avis, le CAC traite également du libellé des obligations de service public, qui "constitue un exercice délicat" selon lui. "Si trop de précision peut nuire à la liberté éditoriale et à la nécessité de souplesse dans un monde médiatique qui évolue vite, des obligations libellées de manière vague peuvent également s'avérer contreproductives. À contrario, des obligations formulées clairement permettent un contrôle efficace par le CSA."