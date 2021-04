Le design est partout : des baskets aux voitures en passant par les frigos, les écrans ou les vélos, son but étant de rendre notre vie plus simple et plus esthétique. Allié de poids de la consommation de masse et de notre société capitaliste, instrument de manipulation, moteur de la société d’abondance, le design a un inconvénient majeur : il contribue à l’épuisement des ressources et au dérèglement climatique.