L’enquête du magazine Society est devenue un livre (et sera adaptée en série). Entretien avec Pierre Boisson, l’un des quatre auteurs.

Parue en deux parties durant l’été 2020, dans le magazine Society, l’enquête de Pierre Boisson, Maxime Chamoux, Sylvain Gouverneur et Thibault Raisse s’est vendue à plus de 400.000 exemplaires. Aujourd’hui, c’est sous forme de livre (un peu plus de 200 pages) que paraît Xavier Dupont de Ligonnès, la grande enquête (aux Éditions Marabout).

Une plongée passionnante – parce que très documentée et remarquablement écrite – dans une affaire qui ne cesse de susciter des questions. Près de dix ans après les faits (les corps ont été retrouvés mi-avril 2011), l’auteur présumé du quintuple meurtre n’est plus qu’un fantôme que d’aucuns croient avoir vu dans le sud de la France, en Asie du Sud-Est, aux États-Unis… Retour sur une enquête qui a duré quatre ans, avec Pierre Boisson, l’une des quatre plumes qui signent l’ouvrage