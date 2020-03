Avec la crise du coronavirus, la RTBF a stoppé évidemment l'enregistrement de ses émissions en public.est concernée et ne sera pas enregistrée en studio tant que durent les mesures de confinement.

L'équipe du magazine de divertissement de La Deux a, néanmoins, tenu à travailler à domicile. La semaine prochaine, Jérôme de Warzée, Adrien Devyver, les chroniqueurs et comédiens seront dans leur salon pour une émission best of. Ils lanceront leurs séquences préférées en piochant dans toute l'histoire du Grand Cactus.

Madame Rigide sera également de retour pour donner son point de vue sur cette crise sanitaire.

"Le Grand Cactus spécial confinement" sera diffusée ce jeudi 26 mars dès 20h35 sur La Deux et Auvio.

.