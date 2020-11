"Le jeu de la dame", carton surprise de l'automne sur Netflix et joli coup de pub pour les échecs

Médias & Séries

AFP

Un coup de "grand maître" : carton surprise de l’automne sur Netflix, la mini-série Le jeu de la dame (The Queen’s Gambit) retrace avec brio le parcours d’une prodige des échecs et passionne néophytes et joueurs avertis, séduits par son réalisme.