"Le jeu est un bon point de départ pour parler du monde" Médias & SériesInterview Caroline Gourdin

Tous les chemins peuvent mener au jeu vidéo. Versant création. Cosmografik est son nom de scène. Ce designer né en 1987 se dit de "cette génération qui a vu arriver, et demeurer, le problème écologique". Ce touche-à-tout fit ses armes dans l’imprimerie, puis le graphisme et l’animation, et enfin le street art avant de développer des jeux vidéo pour Arte. Le premier coproduit par la chaîne en 2013, sur la typographie, "Type : Rider". Et "Vandals", "un jeu d’infiltration autour du street art". C’est encore Arte qui lui a demandé de développer un concept de live autour du jeu vidéo pour la plateforme Twitch. Jour de play est une façon de toucher les jeunes avec un sujet fétiche, sur un support qu’ils connaissent bien.