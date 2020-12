Christa McAuliffe avait été sélectionnée parmi des milliers de professeurs pour prendre part à une expérience qui aurait dû être la plus belle aubaine de sa vie. Embarquer dans une navette spatiale depuis Cap Canaveral et devenir la première institutrice à aller enseigner dans l’espace. L’expérience a tourné au cauchemar après une minute et demie, lorsque la navette Challenger a explosé en direct sur CNN devant des millions de regards médusés. "Le dernier vol de la navette Challenger" revient sur cet incroyable raté.