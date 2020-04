Comme beaucoup d'entreprises, l'agence de production 87 seconds s'est donné pour mission de proposer des initiatives innovantes en cette période de crise. "Il s'agissait ici de mobiliser les différentes équipes pour montrer que malgré la distance, nous pouvons continuer à créer, être agiles et partager notre attitude positive", conclut Philip Swinnen.

Cela fait maintenant plus d'un mois que les écoles ont fermé leurs portes. Pour occuper les enfants, les parents doivent parfois redoubler d'imagination. C'est notamment pour les aider à occuper les bambins que l'agence 87seconds lance une websérie "good vibe" destinées aux enfants. Prenant la forme d'épisodes de moins d'une minute, "Le Journal Qui Banane!" présente l'actualité du monde entier sous ses aspects les plus positifs. "Les enfants nous donnent énormément d'énergie. Ils seront moins touchés que nous au niveau de leur santé, mais rendons leur le positivisme qu'ils nous insufflent avec un contenu adapté à leur quotidien", détaille Philip Swinnen, administrateur de 87 seconds.Celui qui est également papa de 2 enfants en bas âge ne veut pas via ces capsules mettre l'accent sur la maladie, mais plutôt sur les aspects positifs qui en ressortent.Un épisode est publié tous les mercredis et vendredis. Le premier portait sur les applaudissements qui retentissent tous les soirs, en Belgique, depuis le début de l'épidémie. D'autres thématiques seront également abordées telles que la diminution de la pollution des villes et la consommation plus conscientisée.