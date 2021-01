Selon le top 100 du Centre d'informations sur les médias (CIM) publié mardi, cette "édition spéciale" a en effet attiré 1,06 millions de personnes devant leur télévision, pour une part de marché de 47,8%. Juste derrière, au 2e rang, on retrouve un autre programme d'information: une édition spéciale du RTL Info du lundi 16 mars, elle aussi consacrée à ce qui était alors le début de la crise sanitaire, qui avait rassemblé 972.000 personnes derrière leur écran, pour une part de marché de 48,2%.

Prend place sur la 3e marche du podium une édition spéciale sur la RTBF en date du 24 avril consacrée au conseil national de sécurité, le soir où la conférence de presse avait eu lieu sur le coup de 22h00 après de longues heures de discussions. Quelque 971.000 francophones s'étaient alors branchés sur La Une malgré l'heure tardive, pour une part de marché de 45,3%.

Dans le top 10, on retrouve encore de nombreux programmes d'information consacrés à la crise comme le RTLInfo 19H, le 19h30, l'émission Questions en prime de la RTBF ou encore Face au juge ou Enquêtes, tous deux des programmes diffusés sur RTL-TVi.

Le seul événement sportif à s'y insérer, à la 9e place, est le match de Nations League entre la Belgique et l'Angleterre du 15 novembre dernier, grâce auquel RTL-TVi avait attiré 723.000 personnes sur son antenne.

Le top 20 s'ouvre, lui, davantage aux émissions sportives ou de divertissement (Nations League, Top Chef, concert des Enfoirés, Belges à domicile, spectacle de François Pirette, Appel d'urgence ou encore L'amour est dans le pré).

A noter qu'en Flandre, la crise du coronavirus ne s'est en revanche pas invitée dans le top 3 des programmes les plus regardés. Avec 2,38 millions de téléspectateurs, c'est l'émission spéciale de Noël de "FC De Kampioenen" (VRT) qui domine le classement, devant la finale de "The Masked Singer" (2,05 millions sur VTM). On retrouve ensuite "Het 7 uur-Journaal" du 30 novembre, lors duquel 2,03 millions de personnes ont assisté au dernier journal télévisé présenté par Martine Tanghe sur la VRT.

Depuis le début 2020, le CIM recense le nombre total de téléspectateurs sur tous les écrans, tant à la télévision qu'en ligne (Auvio, RTLPlay, etc.), jusqu'à sept jours après le jour de la diffusion.