#MonLivreDeLété, le concours du meilleur juré littéraire de France est ouvert aux Belges.

Cet été, Belges et Français sont appelés à livrer leurs coups de cœur littéraires. Jusqu’au 24 juin, il leur suffit de se rendre sur le site de France TV&vous et de préparer une critique de leur livre préféré dans cinq catégories : roman, essai, BD, roman jeunesse et album jeunesse. Adultes, adolescents et enfants peuvent participer. Les lauréats du prix, qui seront dévoilés le 5 juillet, auront l’opportunité de présenter une chronique dans 1 livre 1 jour. Antoine Boilley, secrétaire général des antennes de France Télévisions, détaille l’opération.

Comment est né le projet #MonLivreDeLété ?