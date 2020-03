C’est un fait sans précédent. Le prochain MipTv, prévu à Cannes du 30 mars au 2 avril 2020, a été purement et simplement annulé.

Reed Midem, organisateur du Marché international des programmes télévisés l’a annoncé mercredi soir, expliquant sa décision "en raison de l’incertitude liée au coronavirus (Covid-19)".

Il s’agit en fait d’annulations en cascade puisque les marchés du documentaire (MipDoc) et des formats (MipFormats) programmés les 28 et 29 mars, ont été également annulés.

Quant à la saison 3 du Festival international des séries, CanneSeries, initialement prévue en même temps que le MipTV, elle est reportée en octobre et se tiendra du 9 au 14/10 parallèlement au prochain MipCom.

«Dans le contexte actuel, beaucoup de clients ont exprimé leur crainte de voyager. Reprogrammer MipTV dans les mois suivants n’est pas faisable et l’approche la plus appropriée consiste à annuler l’édition 2020 », a déclaré Paul Zilk, Président de Reed Midem. «Nous accueillerons l’ensemble de la communauté internationale de l’entertainment au MipCom à Cannes du 12 au 15 octobre 2020 et nous sommes ravis que CanneSeries soit présent à nos côtés une fois de plus», a-t-il ajouté.

La prochaine édition du MipTV se tiendra à Cannes du 12 au 15 avril 2021, MipDoc et MipFormats seront programmés les 10 et 11 avril. Quant à la saison 4 de CanneSeries, elle aura lieu en avril 2021 parallèlement au MipTV.

Tous les professionnels et les amateurs de séries s’interrogent aujourd’hui sur le maintien du Festival Séries Mania attendu du 20 au 28 mars à Lille.