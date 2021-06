Oubliez Les visiteurs, les dents gâtées et les odeurs corporelles qui piquent le nez. Le Moyen-Âge souffre, mille ans plus tard, de préjugés que Philippe Vergeot, le réalisateur du documentaire diffusé ce soir sur La Trois, met à mal, en proposant un autre point de vue sur le XIIIe siècle, où tout n’était pas que crasse, guerre et inculture.