Loin de l’image d’Épinal des hypnotiseurs qui font le show sur les plateaux de télé, Charline Cauchie a décidé de s’attaquer avec le plus grand sérieux à l’hypnose qui soigne dans un podcast. En six fois vingt à vingt-cinq minutes, la journaliste montoise, très à l’aise en interview, et "béton" sur ses infos, a étudié la question sous toutes ses coutures.