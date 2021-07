Dans le rôle de Nicolas Valeyre, prof de français original et sans complaisance, JoeyStarr a connu un succès enviable en avril dernier : huit millions de curieux ont suivi les démêlés du Remplaçant avec ses collègues et ses nombreux élèves, invités en soirée sur RTL-TVI, le 31 mars, et sur TF1, le 12 avril.