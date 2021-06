Le versant intime d’une crise entre Londres et Moscou Médias & Séries Caroline Gourdin

© © James Pardon 2019

Adam Patterson et Declan Lawn se sont emparés de l’affaire Skripal, véritable scandale diplomatique et sanitaire ayant touché l’Angleterre au printemps 2018, pour en faire un thriller intimiste réussi et destiné à la BBC