Renseignements, sabotages, cyberattaques, kidnappings, assassinats…, le Mossad est autant connu pour ses capacités que pour ses erreurs. Ce documentaire de Christophe Widemann, conté par Laurent Delahousse, Mossad, L’histoire secrète d’Israël revient sur les opérations spectaculaires de cet Institut pour le renseignement et les affaires spéciales, créé un an après la proclamation de l’État d’Israël. Une enquête qui mérite d’être visionnée autant pour le témoignage d’anciens agents et dirigeants du Mossad que pour l’analyse des plus récentes opérations.