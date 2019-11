Élise Lucet se plonge dans les réformes fiscales françaises sous les présidences de François Hollande et Emmanuel Macron. S’appuyant sur l’enquête de deux journalistes de Cash Investigation, Sophie Roland et Julie Pichot, Qui profite de nos impôts ? analyse la politique fiscale d’Emmanuel Macron : suppression de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) au profit de l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) et création du PFU (prélèvement forfaitaire unique) pour alléger la fiscalité sur les revenus financiers. Puis, elles se focalisent sur le CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi) créé par François Hollande.