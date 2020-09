La rentrée à déjà commencé depuis quelques jours sur TFOU. Pour leur plus grand bonheur, les jeunes téléspectateurs retrouveront leurs dessins animés préférés, de Paw Patrol, la Pat’Patrouille qui revient pour une 7e saison à Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir qui rempile, de son côté, pour une 4e saison.

Mais, le début d’une nouvelle année est aussi synonyme de nouveautés. À l’image de Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat noir, Liv, Andy et Mike enfileront leur costume pour devenir les superhéros Myst, Fury et Krush et combattre les méchants pour le bien de l’humanité dans Ghost Force. Ici, les trois collégiens résidant à New York n’ont toutefois pas affaire à des papillons maléfiques mais bien à des fantômes qui se nourrissent de la peur des habitants de la ville.

Dans Droners, les jeunes téléspectateurs suivront les aventures des Tikis, Corto, Mouse et Enki, sur la planète sur la planète Terraqua. Ceux-ci vont participer à la Coupe de la baleine, la plus grande et la plus folle compétition de drones. "La série est un cocktail d’action, de comédie avec des courses à couper le souffle, des univers et des circuits incroyables, des personnages identifiants et aux tempéraments hauts en couleurs et des histoires prenantes qui vont vous accrocher au destin de nos héros", explique Yann Labasque, directeur des programmes jeunesse de la chaîne.

Place ensuite à la douceur et à la fantaisie avec Splat et Harry, un dessin animé tiré des livres de Rob Scotton, vendus à plus de 8 millions d’exemplaires à travers le monde, et relatant les aventures d’un chat et d’une souris, deux meilleurs amis, qui vont s’entraider pour survivre dans un monde de chats. "Leur amitié et leur complicité vont leur permettre de se sortir des milles situations périlleuses de leur vie de tous les jours", continue Yann Labasque.

Dès 2021, Les Schtroumpfs, petits hommes bleus les plus célèbres du petit et grand écran, seront de retour pour de nouvelles aventures, cette fois-ci en 3D. Le Grand Schtroumpfs, Schtroumpfs farceur ou encore Schtroumpfs costaud, tous répondent à l’appel. Ces derniers seront rejoints par plusieurs filles. Outre la célèbre Schtroumpfette, Bouton d’or, Fleur de Lys ou encore Tempête feront leur apparition. Plus on est de fou, plus on rit ! Gare toutefois aux manigances du sorcier Gargamel et de son chat Azraël qui ne manquent pas une occasion de leur tendre des pièges pour pouvoir plus facilement les capturer.