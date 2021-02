"Little Edie", la cousine de Jackie Kennedy Médias & Séries Isabelle Monnart

C’est à des destins tragiques et un peu dingues, aussi, que l’on s’intéresse, ce soir, dans Le temps d’une histoire. En l’occurrence ceux de deux femmes, Big et Little Edie, mère et fille, respectivement tante et cousine de Jackie Bouvier, future Kennedy puis Onassis. Un documentaire signé Patrick Jeudy, qui revient sur cette branche de la famille dont on aurait préféré ne jamais voir refleurir les bourgeons…