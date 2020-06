Shaker Heights, quartier résidentiel dans une banlieue chic de l’Ohio. Quatre femmes habitent et travaillent dans ce lieu citoyen qui proclame son ouverture d’esprit et sa vision égalitaire du rêve américain. Ces quatre femmes représentent autant de destins : Bebe, immigrée illégale chinoise, se bat pour survivre ; Linda désespère de devenir mère ; Elena, sa meilleure amie, prototype de la parfaite bourgeoise Wasp, veut assurer le meilleur avenir à ses quatre enfants ; quant à Mia, artiste afro-américaine et mère célibataire, elle veut offrir toutes les chances à sa fille Pearl. En proposant à Mia de venir travailler pour elle, Elena fragilise le bel édifice qu’elle a patiemment bâti…