À l’occasion de la diffusion de la première saison, nous avions papoté avec Sara Mortensen, alias Astrid. Puisque saison 2 il y a, et l’on s’en réjouit, nous avons refait l’exercice avec Lola Dewaere – Raphaëlle. Une actrice aussi cash qu’elle est attachante. Et drôle. Et belle, aussi.

Est-ce que vous sentiez que cette série allait connaître ce succès?