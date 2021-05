Le soleil a fait son grand retour, les cinémas sont sur le point de rouvrir mais Netflix ne désarme pas et propose quelques jolis récits à partager en famille ou entre amis.

C’est le cas du retour très attendu d’Omar Sy dans le rôle de Lupin, le gentleman cambrioleur qui lui a valu des audiences phénoménales à travers le monde. Cette fois, la situation se corse puisque Assane est contraint d’élaborer un nouveau plan pour sauver son fils et éliminer Pelligrini. La partie 2 (5 épisodes) est attendue le 11/06 et il y a fort à parier que tout le monde aura bien repéré et retenu la date, cette fois.

Dès le 4 juin, les amateurs d’univers fantastiques et oniriques jetteront un regard curieux sur la transposition en série de la célèbre BD Sweet Tooth de Jeff Lemire, par Jim Mickle et Beth Schwartz. Soit l’histoire de Gus, un adorable garçon mi-cerf, mi-humain qui cherche à prendre un nouveau départ en compagnie d’un protecteur un peu bourru.

Dans un style nettement plus musclé et retentissant, Vikings propose la première partie de sa saison 6 dès le 5 juin. Pour amateurs d’intrigues mêlant stratégies et combats fratricides. Besoin d’un peu de fraîcheur et de vaisseaux fendant les flots ? Bjorn, Harald, Olaf et Ivar vous fixent rendez-vous en Norvège.

Enfin, nouveau directeur, nouveaux élèves, la saison 4 d’Elite promet son lot de mystère, de rumeurs les plus folles et d’intrigues romantiques. La série créée par Carlos Monetro revient le 18 juin. Voilà qui devrait ravir tous les élèves arrivés au bout de leur session d’examens.

A circonstances exceptionnelles, réponse exceptionnelle. Dans 2012, le film de Roland Emmerich, John Cusak est confronté à une série de catastrophes naturelles qui menacent la survie de la planète. Un cataclysme dont ce père divorcé tente de freiner les répercussions pour sa famille. A voir le 15 juin. Besoin de vous éloigner de ce monde de brutes ? Cela tombe bien. La Délicatesse de David et Stéphane Foenkinos, portée par Audrey Tautou, François Damiens et Bruno Todeschini, sera disponible à partir du 1er juin. Une proposition qui ne se refuse pas.

Un père aux prises avec un quotidien difficile à gérer, c’est l’expérience que retrace le filmnouveau long métrage de Paul Weitz avec Kevin Hart (Jumanji) et Alfre Woodard, attendu le. Soit le parcours, inspiré d’une histoire vraie, d’un père qui doit faire un apprentissage éclair du « plus difficile métier du monde »...