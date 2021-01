Ceux qui ont adoré la première partie de Lupin vont être ravis! Ce jeudi soir, Netflix a communiqué la date de sortie de la suite des aventures d'Assane Diop, Arsène Lupin des temps modernes.

" Cette fois-ci, on a fait un peu plus précis que "prochainement"", peut-on lire sur la page Twitter de Netflix France, au-dessus d'une vidéo où l'on peut lire " Lupin, partie 2, été 2021". Le message est clair. Plus que quelques mois à tenir et les cinq prochains épisodes de la série à succès sera disponible dans tous les foyers d'abonnés.