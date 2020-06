L’épreuve que Mallory Gabsi, candidat belge de Top Chef, avait imaginée pour mettre en difficulté ses camarades lors de la demi-finale s’est finalement retournée contre lui. Le turbot cuit sur l’arête et en vessie de David Gallienne a été préféré aux deux autres. L’étoilé de la brigade d’Hélène Darroze a été choisi pour participer à la finale, au même titre qu’Adrien, poulain de Paul Pairet. Pour Mallory, l’aventure a donc pris fin. " Je suis un peu déçu mais je ne suis pas mauvais perdant. Je suis content de mon parcours et je pense que David et Adrien méritent tous les deux leur place en finale. J’ai essayé de représenter la Belgique du mieux que je pouvais. J’espère que les Belges sont fiers de moi. En tout cas, j’ai été très ému par tous les messages de soutien que j’ai reçus. Je n’ai peut-être pas gagné Top Chef mais, dans mon cœur, j’ai tout gagné", déclare le jeune homme de 22 ans qui aimerait toutefois avoir davantage d’explications sur les raisons de son élimination. " Mon turbot avait une belle cuisson nacrée, une bonne sauce et une garniture réussie. Je n’ai pas chômé pendant l’épreuve. Je ne sais donc pas pourquoi je n’ai pas gagné. Je pense que je mérite d’avoir une explication."

Que vous a dit votre chef de brigade, Michel Sarran, après votre défaite ?