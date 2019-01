Commissaire-priseur depuis sept ans au sein de la Maison de ventes aux enchères Millon, située à Bruxelles et à Paris, Enora Alix intervient sur France 2 dans Affaire Conclue. En un an, l’audience de cette quotidienne présentée par Sophie Davant a connu une progression de + 70 % en moyenne. Les 3 et 4 janvier, Enora Alix propose d’expertiser gratuitement vos objets, au sein de Millon, à Bruxelles.

