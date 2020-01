Il Miracolo, Messiah, The New Pope : qui aurait parié sur un tel attrait pour le sacré au début du XXIe siècle ? À part quelques philosophes, bien entendu.

Avec la nouvelle série Netflix, Messiah, lancée le 1er janvier, Our Boys qui l’a suivie le 7 janvier et The New Pope, lancée ce lundi sur Canal + - et dès le 25/01 sur Be TV -, les religions et la spiritualité, en général, sont à nouveau au centre du débat. C’est la concentration des récits abordant ces thématiques qui attire l’attention car, dans les faits, elles ne l’avaient jamais vraiment quitté. Des séries comme Lost, Rectify ou, bien sûr, The Leftovers , pour ne citer que les plus évidentes d’entre elles, proposent de fréquentes piqûres de rappel…