Selon eux, la distanciation sociale d'1,50 mètre n'a pas été respectée.

Ce dimanche, Sandrine Dans donnait le coup d’envoi de la douzième saison desur Rtl TVI. L’animatrice a présenté les dix célibataires, une femme et 9 hommes, à qui les prétendant(e)s peuvent désormais envoyer leur lettre (via amour@rtl.be, RTL House/1030 Schaerbeek ou sur RTL Play). Ce premier épisode, tourné la semaine dernière, a toutefois suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux. Selon certains internautes, les mesures de sécurité nécessaires, notamment la distanciation de 1,5 mètre entre les personnes, pendant cette période n'étaient pas appliquées à l'écran.

"Bizarre.... ils sont neuf avec Sandrine Dans à regarder la présentation des candidats ? Et nous, on ne peut toujours pas revoir toute sa famille. Et pas de resto non plus. RTL a besoin d'audience." Ou encore : "Aucun respect des mesures de sécurité covid. Quel mauvais exemple pour passer à la TV Sandrine", peut-on lire sur la page Facebook de L'Amour est dans le pré.

Consciente de la confusion que l'image aurait pu provoquer chez les téléspectateurs et pour les rassurer, la production de l'émission a posté un message explicatif sur les réseaux sociaux : "Informations Covid-19: Sandrine Dans n’a embrassé personne, a toujours explicitement mais dans la bonne humeur rappelé la distanciation sociale. Pendant les entretiens en marchant ou en travaillant, la distanciation sociale a pu varier. Tous les entretiens ont été tournés à l’extérieur ou dans des granges ou étables ouvertes. Les équipes (réduites et masquées) se trouvaient à plusieurs mètres de ces entretiens avec des téléobjectifs qui donnent un sentiment de rapprochement entre les personnes filmées. Merci pour votre compréhension. L’équipe de L’Amour est dans le pré."