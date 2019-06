"C'est sans doute l'homme le plus influent, le plus performant du PAF, sur le plan économique, a-t-il déclaré. Un garçon, qui rêve d'être patron, ce qu'il est déjà à C8, et qui ira loin. Je discute avec lui très régulièrement." La carrière florissante de l'animateur de TPMP donnerait-elle envie à Michel Drucker de quitter France 2 pour C8? "J'y réfléchis", a-t-il dit.Pour le présentateur de 76 ans, tout est une question de timing : "J'aimerais bien prendre les devants, j'aimerais bien ne pas disputer la saison de trop. Ma femme me dit : 'Écoute, tu ne vas quand même pas être sur ton canapé à 80 ans, tu ne pourras plus te relever.'"