Michel Feys, ancien présentateur météo de la RTBF, est décédé

Triste nouvelle pour la RTBF. La chaîne de service public a perdu, ce mercredi, l’un de ses anciens présentateurs météo. Michel Feys, qui a fait la pluie et le beau temps de 2001 à 2010, est décédé à l’âge de 59 ans. « La RTBF et tout le service météo adressent leurs plus sincères condoléances à la famille de Michel ainsi qu’à ses collègues et amis », écrit le service public sur les réseaux sociaux.