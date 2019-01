L'éviction du candidat belge de l'émission N'oubliez pas les paroles a fait énormément réagir les internautes. Criant au scandale, ceux-ci estiment que Renaud n'a pas commis d'erreur et ne méritait donc pas d'être éliminé. En effet, le candidat aux 55 victoires s'est vu évincé de l'émission suite à l'oubli d'un "mais" alors qu'il interprétait le titre de Nolwenn Leroy Cassé. Cependant, pour beaucoup, la préposition n'est même jamais chantée par l'interprète du titre.

Ce que Nolwenn a confirmé. "Je soutiens le candidat et je suis joueuse, a-t-elle confié au journal Le Parisien. Ce qui devrait compter ce sont les paroles enregistrées dans la première version. Le 'mais' figure dans le texte de la chanson déposée à la Sacem à l’époque. Mais je ne l’ai effectivement pas chanté en studio. Ça arrive souvent. Ça fait partie de l’interprétation et du fait qu’un artiste se réapproprie des paroles au moment de l’enregistrement."

La gagnante de la Star Academy a par ailleurs indiqué qu'elle avait écrit à Nagui expliquant son point de vue et réclamant le retour du candidat belge. Nolwenn s'est dite attristée de voir Renaud "chuter sur ce mot" qu'elle "ne chante même pas dans la version originale". Si la chanteuse considère que le retour du candidat est plus que probable, ce n'est pas ce que la production a laissé paraître puisque, jusqu'à présent, elle s'est uniquement contentée de signaler que la préposition de la discorde se trouve bel et bien dans le texte déposé par l'éditeur.