Netflix a annoncé mercredi soir que The Umbrella Academy, l'une de ses séries les plus appréciées, reviendrait prochainement pour une seconde saison.

Cette annonce n'a pas manqué de ranimer le souvenir d'un concept original. Tirée d'une bande dessinée, publiée par l'éditeur Dark Horse Comics, The Umbrella Academy est la combinaison parfaite entre de super effets spéciaux, une histoire des plus loufoques et un casting attrayant, avec Ellen Page notamment. Les amateurs de comics ne peuvent pas passer à côté de cette série.

Le comic raconte la vie d'une famille très spéciale, fondée par un milliardaire qui a décidé d'adopter des enfants particuliers nés exactement au même moment aux quatre coins du monde. Après la mort de leur père, les Hargreeves se retrouvent afin de découvrir ce qu'il s'est réellement passé. En froid depuis de nombreuses années, et éparpillés à travers le monde, ils éprouvent des difficultés à interagir. Leur frère, disparu à l'âge de 13 ans à la suite d'un mauvais déplacement dans le temps, est de retour après avoir passé 40 ans dans le futur. Il a gardé le même physique que le jour de son départ et apporte un message de fin du monde. La famille dysfonctionnelle va devoir réapprendre à vivre avec les habilités de chacun pour comprendre les derniers jours de la vie de leur père et sauver le monde.

Entre robot/maman, enfants adoptés aux pouvoirs tous plus spectaculaires les uns que les autres et singe/majordome, The Umbrella Academy nous plonge dans un monde improbable et touchant. La première saison composée de 10 épisodes est disponible sur Netflix depuis février 2019, tandis que la saison deux arrive... prochainement.