Netflix ne fait pas dans le sentiment. La plateforme a annoncé qu'elle annulait purement et simplement The OA, l'une de ses séries les plus acclamées par les critiques. "Nous sommes incroyablement fiers des 16 chapitres de The OA, et reconnaissants envers Brit Marling et Zal Batmanglij (ndlr, les créateurs) d'avoir partagé leur vision audacieuse et d'avoir accompli cette oeuvre d'art. Nous espérons travailler avec eux à nouveau dans le futur, dans cette dimension ou peut-être une autre", a indiqué Cindy Holland, vice-présidente de la plateforme, dans un communiqué.





Cette nouvelle est tombée comme un coup de massue pour les fans de la série, alors que la saison 2, diffusée depuis le 22 mars dernier, a été unanimement saluée. A l'origine, The OA devait d'ailleurs comporter cinq saisons. "Zal et moi sommes profondément tristes de ne pas finir cette histoire", a regretté Brit Marling, l'actrice principale, dans un message publié sur Instagram. "J'ai beaucoup pleuré quand j'ai appris la nouvelle. Tout comme l'un des membres de la direction de Netflix, qui est avec nous depuis le début, lorsque nous dessinions le sous-sol de Hap sur le sol de notre bureau dans le Queens. Ce fut un voyage intense de travailler sur cette histoire et d'en prendre soin."













Sur la toile, la mobilisation a rapidement été très forte. Le hashtag #SaveTheOA s'est répandu comme une traînée de poudre. Les fans espèrent ainsi que la série soit sauvée, que ce soit sur Netflix (cela avait jadis fonctionné pour Sense8, série annulée qui avait finalement obtenu une téléfilm en guise de clôture) ou sur une autre plateforme (comme Hulu ou HBO). Reste à désormais à espérer pour les fans que cette mobilisation portera ses fruits.